Медведев поздравил "Яндекс" с юбилеем

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российскую компанию "Яндекс" с 20-летием и отметил высокий профессионализм ее команды, сообщается на сайте кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что за 20 лет "Яндекс" превратился из обычного поисковика в крупнейший российский интернет-ресурс, который набирает популярность среди пользователей как из России, так и из других стран.

"Вам всегда удавалось быть в числе первых – в использовании современных технических возможностей и в создании новых интересных проектов. Именно это стало вашим фирменным стилем и позволяет оставаться одним из лидеров в онлайн-пространстве страны, на равных конкурировать с зарубежными коллегами", — говорится в телеграмме.

"А главное – в "Яндексе" работают высококлассные программисты, инженеры и редакторы – словом, настоящая команда профессионалов. Я сам в этом убедился, когда был у вас в гостях", — отметил премьер.

Сегодня "Яндекс", по его словам, стартовая страница для миллионов пользователей, где действительно "найдется все" — новости, музыка, маршруты, покупки, приложения и сервисы. Медведев пожелал команде "Яндекса" успехов и выразил уверенность, что у компании впереди еще много масштабных и интересных проектов.

Двадцать лет назад поисковая машина Yandex.ru была анонсирована на выставке Softool в Москве, 23 сентября 1997 года считается официальным днем рождения Yandex.ru.