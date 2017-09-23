Сбросы загрязненных сточных вод в Волгу планируют сократить на 80%

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Утвержден паспорт приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", согласно которому планируется улучшить экологическую ситуацию в бассейне Волги за счет сокращения на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод, документ размещен на сайте кабмина в субботу.

Паспорт утвержден президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам по итогам заседания, которое прошло 30 августа.

"Основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счет сокращения не менее чем на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы", — говорится в сообщении.

Срок выполнения проекта – 30 августа 2017 года до конца 2025 года. Планируется, что его реализация позволит сократить долю загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод до 10% в 2025 году за счет применения наилучших доступных технологий по очистке.

В рамках проекта предстоит инвентаризировать объекты, которые оказывают негативное воздействие на реку, "охватить автоматизированными системами и лабораториями по контролю за составом, объемом или массой сточных вод не менее 30% таких объектов в 2018 году и 100% в 2025 году".

Реализация приоритетного проекта будет проходить через региональные проекты по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги.