Роспотребнадзор предупредил об активности клещей из-за хорошей погоды

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Благоприятные погодные условия, которые устанавливаются в России в сентябре, способствуют активизации насекомых, включая клещей — переносчиков различных инфекций, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что благоприятные климатические условия в Российской Федерации в сентябре способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.

Ведомство ведет еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. В регионах проводится работа по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. Так, по состоянию на 22 сентября акарицидные обработки проведены на 243 тысячах гектаров. Открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями.

По данным ведомства, по состоянию на 22 сентября в медицинские организации обратились более 488 тысяч человек из-за укусов клещей. Отмечается, что эта цифра соответствует среднемноголетним уровням. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей пришлось на Кемеровскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую, Иркутскую, Тюменскую области и Красноярский край.