"А мне летать охота". Как работают водители аэродромной техники

МОСКВА, 23 сентября — РИА Новости, Ануш Долуханян. Аэропорт — это живой организм, похожий на вечный двигатель. В нем ни на секунду не останавливается жизнь: прилетают и вылетают самолеты, по полю двигаются десятки специальных машин. За рулем этой техники — люди, которых не заметит пассажир, но они наравне с пилотами обеспечивают безопасность и спокойный полет. Сейчас в Шереметьево строят новую полосу и терминал, поэтому в водителях нуждаются все больше.

Корреспондент РИА Новости провела целый день с водителями аэродромной техники, в течение которого погрузилась в их трудную, но захватывающую работу.

В аэропорту Шереметьево готовится к отлету Airbus-320, выполняющий рейс Москва — Анталья. Пассажиры заняли свои места, телетрап убран, двери герметично закрыты. В тот самый момент, когда старший бортпроводник зачитывает традиционное приветствие от имени авиакомпании, к судну подъезжает тягач. Его задача — отбуксировать самолет к рулевой дорожке. В кабине тягача — Дмитрий Патрикеев, водитель с многолетним стажем. На своей машине он, как ребенка за руку, аккуратно отведет 70-тонный лайнер к взлетной полосе. "Несмотря на то что я постоянно нахожусь рядом с самолетами и отвожу их десятками на запуск в разные концы света, сам я летал только два раза в жизни", — не без сожаления замечает Патрикеев.

Маршрут и правила движения по летному полю — священные заповеди водителей любого аэропорта. Непрекращающиеся взлеты-посадки, десятки наземных технических служб выполняют свою работу без остановки. На летном поле самые важные участники движения — конечно, самолеты. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. "Если задуматься, то ответственность на мне лежит очень большая: 200 человек в салоне, да и сам самолет — птица весьма дорогостоящая", — размышляет на обратной дороге к терминалу Дмитрий Патрикеев.

Сейчас самолеты иногда могут перемещаться по полю без специальной машины сопровождения. А наземным службам приходится пропускать воздушные суда везде и всегда. В момент, когда маленькая машина расходится с огромным Boeing-777, человек понимает, насколько он мал и беззащитен.

По словам водителя сектора транспортных и хозяйственных машин Александра Смирнова, который возит на газеле вип-пассажиров, членов экипажа и сотрудников Шереметьево, "аэропорт — это целый мегаполис, где много крылатых машин, специальной техники, работников, есть свои правила и инструкции".

Водителю, работающему на перроне — именно так здесь называют аэродром, нужно держать в голове километровые маршруты, номера всех телетрапов и стоянок. Если в обязанности водителя входит подгон техники к самолетам, он должен знать и технические особенности того или иного воздушного судна, чтобы правильно и безопасно выполнить свою задачу.

Как есть элита среди пилотов (те, кто работают на дальних рейсах), так и у наземных служб элита — водители тягачей. Но кроме них по летному полю перемещаются десятки служебных автомобилей: заправщики, перронные автобусы, машины с питьевой водой, туалетный сервис, наземные источники электропитания, снегоуборщики. Есть даже амбулифты — специальные машины для посадки в самолеты пассажиров с ограниченным возможностями.

Задание каждый из водителей получает на специальное устройство, похожее на пейджер. В сообщении указывается, во сколько тягач должен быть на месте, где именно, каким рейсом летит самолет, какой авиакомпании принадлежит, куда его нужно отбуксировать. На это же устройство диспетчер сообщает водителю, когда можно пойти на обед.

За всеми машинами на поле ведется наблюдение. Помимо видеокамер, расположенных на перроне, за техникой следит целая сеть датчиков, контролирующих множество параметров, к примеру скоростной режим. Так, вдоль терминалов можно перемещаться со скоростью не более 10 км/ч. Но уже через 50 метров правила могут быть совершенно другими, поэтому каждые полгода все водители проходят переэкзаменовку по технике безопасности и правилам движениям.

Предельная собранность и внимательность каждую секунду — такой стресс выдержать способен не каждый. Прежде чем получить допуск к работе на аэродроме, новичкам нужно пройти интенсивный полугодовой курс подготовки и сдать экзамен. Еще одно испытание — постоянный шум. "Когда взлетает маленький самолет — терпимо, а когда большой, то дребезжит все, даже ты сам", — делится Патрикеев.

Невзирая на все это, здесь работают люди, преданные авиации. Водитель тягача Алексей Акимов рассказывает: "В аэропорту я работаю уже 27 лет, из них 20 лет — на тягачах. Однажды мой сосед, работавший в Шереметьево, предложил мне стать у них водителем. Я попробовал — и понял, что близость к самолетам дает мне возможность прикоснуться к чему-то великому и прекрасному".

"Здесь своя атмосфера, — рассказывает другой водитель, Александр Смирнов. — Несмотря на то что работаю тут уже давно, все равно любуюсь на большие самолеты, закаты и рассветы. Я в армии служил в авиации, так что это у меня давняя любовь. Иногда смотришь на самолеты, на довольные и загорелые лица — так хочется взять и улететь туда, куда ты отправляешь самолет!"

Сейчас в аэропорту очень высокая интенсивность перевозок. В часы пик каждую минуту садится или взлетает самолет, поэтому наши герои спешат завершить интервью. Ведь надо работать…

И на пейджер Дмитрию Патрикееву приходит очередное задание. Лайнер скоро будет готов к вылету.