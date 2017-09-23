РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"А мне летать охота". Как работают водители аэродромной техники

08:0023.09.2017
01390
© РИА Новости / Владимир АстапковичВодитель тягача Алексей Акимов в аэропорту ШереметьевоВодитель тягача Алексей Акимов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 23 сентября — РИА Новости, Ануш Долуханян. Аэропорт — это живой организм, похожий на вечный двигатель. В нем ни на секунду не останавливается жизнь: прилетают и вылетают самолеты, по полю двигаются десятки специальных машин. За рулем этой техники — люди, которых не заметит пассажир, но они наравне с пилотами обеспечивают безопасность и спокойный полет. Сейчас в Шереметьево строят новую полосу и терминал, поэтому в водителях нуждаются все больше.

Корреспондент РИА Новости провела целый день с водителями аэродромной техники, в течение которого погрузилась в их трудную, но захватывающую работу.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАэродромный тягач и самолет Airbus A321 авиакомпании Royal Flight в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Аэродромный тягач и самолет Airbus A321 авиакомпании Royal Flight в аэропорту "Шереметьево"

В аэропорту Шереметьево готовится к отлету Airbus-320, выполняющий рейс Москва — Анталья. Пассажиры заняли свои места, телетрап убран, двери герметично закрыты. В тот самый момент, когда старший бортпроводник зачитывает традиционное приветствие от имени авиакомпании, к судну подъезжает тягач. Его задача — отбуксировать самолет к рулевой дорожке. В кабине тягача — Дмитрий Патрикеев, водитель с многолетним стажем. На своей машине он, как ребенка за руку, аккуратно отведет 70-тонный лайнер к взлетной полосе. "Несмотря на то что я постоянно нахожусь рядом с самолетами и отвожу их десятками на запуск в разные концы света, сам я летал только два раза в жизни", — не без сожаления замечает Патрикеев.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАэродромный тягач Goldhofer в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Аэродромный тягач Goldhofer в аэропорту "Шереметьево"

Маршрут и правила движения по летному полю — священные заповеди водителей любого аэропорта. Непрекращающиеся взлеты-посадки, десятки наземных технических служб выполняют свою работу без остановки. На летном поле самые важные участники движения — конечно, самолеты. Поэтому водителям нужно быть крайне внимательными. "Если задуматься, то ответственность на мне лежит очень большая: 200 человек в салоне, да и сам самолет — птица весьма дорогостоящая", — размышляет на обратной дороге к терминалу Дмитрий Патрикеев.

Строительство межтерминального перехода аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Подготовка к ЧМ по футболу: строительство новых терминалов в Шереметьево

Сейчас самолеты иногда могут перемещаться по полю без специальной машины сопровождения. А наземным службам приходится пропускать воздушные суда везде и всегда. В момент, когда маленькая машина расходится с огромным Boeing-777, человек понимает, насколько он мал и беззащитен.

По словам водителя сектора транспортных и хозяйственных машин Александра Смирнова, который возит на газеле вип-пассажиров, членов экипажа и сотрудников Шереметьево, "аэропорт — это целый мегаполис, где много крылатых машин, специальной техники, работников, есть свои правила и инструкции".

© РИА Новости / Владимир АстапковичВодитель тягача Дмитрий Патрикеев в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Водитель тягача Дмитрий Патрикеев в аэропорту "Шереметьево"

Водителю, работающему на перроне — именно так здесь называют аэродром, нужно держать в голове километровые маршруты, номера всех телетрапов и стоянок. Если в обязанности водителя входит подгон техники к самолетам, он должен знать и технические особенности того или иного воздушного судна, чтобы правильно и безопасно выполнить свою задачу.

Как есть элита среди пилотов (те, кто работают на дальних рейсах), так и у наземных служб элита — водители тягачей. Но кроме них по летному полю перемещаются десятки служебных автомобилей: заправщики, перронные автобусы, машины с питьевой водой, туалетный сервис, наземные источники электропитания, снегоуборщики. Есть даже амбулифты — специальные машины для посадки в самолеты пассажиров с ограниченным возможностями.

© РИА Новости / Владимир АстапковичВодитель тягача Алексей Акимов в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Водитель тягача Алексей Акимов в аэропорту "Шереметьево"

Задание каждый из водителей получает на специальное устройство, похожее на пейджер. В сообщении указывается, во сколько тягач должен быть на месте, где именно, каким рейсом летит самолет, какой авиакомпании принадлежит, куда его нужно отбуксировать. На это же устройство диспетчер сообщает водителю, когда можно пойти на обед.

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21

За всеми машинами на поле ведется наблюдение. Помимо видеокамер, расположенных на перроне, за техникой следит целая сеть датчиков, контролирующих множество параметров, к примеру скоростной режим. Так, вдоль терминалов можно перемещаться со скоростью не более 10 км/ч. Но уже через 50 метров правила могут быть совершенно другими, поэтому каждые полгода все водители проходят переэкзаменовку по технике безопасности и правилам движениям.

Предельная собранность и внимательность каждую секунду — такой стресс выдержать способен не каждый. Прежде чем получить допуск к работе на аэродроме, новичкам нужно пройти интенсивный полугодовой курс подготовки и сдать экзамен. Еще одно испытание — постоянный шум. "Когда взлетает маленький самолет — терпимо, а когда большой, то дребезжит все, даже ты сам", — делится Патрикеев.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАэродромный тягач Goldhofer и самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus A321 в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Аэродромный тягач Goldhofer и самолет авиакомпании "Аэрофлот" Airbus A321 в аэропорту "Шереметьево"

Невзирая на все это, здесь работают люди, преданные авиации. Водитель тягача Алексей Акимов рассказывает: "В аэропорту я работаю уже 27 лет, из них 20 лет — на тягачах. Однажды мой сосед, работавший в Шереметьево, предложил мне стать у них водителем. Я попробовал — и понял, что близость к самолетам дает мне возможность прикоснуться к чему-то великому и прекрасному".

"Здесь своя атмосфера, — рассказывает другой водитель, Александр Смирнов. — Несмотря на то что работаю тут уже давно, все равно любуюсь на большие самолеты, закаты и рассветы. Я в армии служил в авиации, так что это у меня давняя любовь. Иногда смотришь на самолеты, на довольные и загорелые лица — так хочется взять и улететь туда, куда ты отправляешь самолет!"

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАэродромный тягач Goldhofer в аэропорту "Шереметьево"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Аэродромный тягач Goldhofer в аэропорту "Шереметьево"

Сейчас в аэропорту очень высокая интенсивность перевозок. В часы пик каждую минуту садится или взлетает самолет, поэтому наши герои спешат завершить интервью. Ведь надо работать…

И на пейджер Дмитрию Патрикееву приходит очередное задание. Лайнер скоро будет готов к вылету.

Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена