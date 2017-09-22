Губернатор Югры рассказала о возможностях женского экспертного клуба

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Женский экспертный клуб, созданный в Югре, может стать перспективной площадкой для развития женских движений, сообщила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Этот клуб также позволяет озвучивать проблемы на уровне губернатора региона, заявила в ходе визита в Ханты-Мансийский автономный округ член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

В рамках двухдневного визита сенатор совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой приняла участие в заседании женского экспертного клуба, созданного в регионе в 2017 году. Темой встречи стала роль женского движения в патриотическом воспитании молодежи, сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

"Когда речь заходит о патриотизме, нет водораздела между "мужским" и "женским". Это естественное стремление каждого из нас. Мы любим свою страну, по мере своих сил и талантов способствуем ее развитию. В то же время в России распространено словосочетание "Родина-мать", — процитировали в департаменте главу региона, которая открыла заседание экспертного клуба.

Губернатор также заявила, что современные российские женщины объединяют в себе три начала: воинственное, добровольческое и семейное, а также "много других источников и возможностей". Она также добавила, что экспертный клуб может стать перспективной стартовой площадкой для развития женских движений с привлечением регионального отделения Союза женщин России.

В состав экспертного клуба вошли представительницы различных профессий, в том числе бизнес-сообщества, а также общественные деятели и волонтеры. Участие в очередном заседании приняли мужчины — руководители общественных объединений патриотической направленности.

"В каждом регионе страны есть схожие проблемы, но именно у вас в округе создан механизм, позволяющий гражданам озвучивать эти проблемы на уровне губернатора. Кроме того, мне импонирует, что к работе клуба привлекли мужчин, что позволяет добиться главного в этом мире — гармонии", — заявила Екатерина Лахова.

В ходе визита она также посетила технопарк "Кванториум" в Ханты-Мансийске, назвав детей, имеющих возможность заниматься научно-техническим творчеством, "счастливчиками".

С инициативой о создании Женского экспертного клуба Югры выступила окружная Общественная палата. Как пояснили в региональном правительстве, 51% жителей округа — женщины, средний возраст которых 35 лет. Предполагается, что его участники будут поднимать наиболее острые и сложные проблемы и вырабатывать рекомендации для органов власти, предлагая свои варианты решения.

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