Эксперт прокомментировал просьбу Burger King снять фильм "Оно" с проката

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жалоба сети ресторанов быстрого питания Burger King в Федеральную антимонопольную службу по поводу фильма "Оно", вероятнее всего, является рекламным ходом; картина уже показала хорошую кассу в России, рассказал РИА Новости редактор портала "Кинобизнес" Александр Семёнов.

Ранее в пятницу сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России обратилась в ФАС с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении рекламного законодательства РФ. По мнению компании, "главный герой фильма "Оно" клоун "Пеннивайз" является точной копией, включая цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей, главного символа "Макдональдса". Как следствие, Burger King в России просит признать ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории страны.

"У фильма, действительно, хорошая касса, он оказался лидером по итогам уикенда, и сейчас у него тоже хорошие показатели, чего никто не ожидал. Я думаю, у него в целом будет хорошая касса. Мне кажется, это просто пиар Burger King, и вряд ли кто-нибудь обратит внимание на претензии российской компании. Уж если и подавать жалобу, то с американской стороны", — сказал Семенов.

Сборы фильма за первый прокатный уикенд составили более 417,4 миллиона рублей, на данный момент картина собрала более 800 миллионов.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв — детей.