В Якутии впервые провели "битву" муниципальных проектов

ЯКУТСК, 22 сен — РИА Новости. Первая в Якутии "битва" муниципальных проектов прошла в столице региона Якутске. Специалисты органов местного самоуправления представили проекты на суд жюри в рамках обучения проектному управлению, сообщил РИА Новости руководитель Центрального проектного офиса — Департамента проектного управления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Роман Солодухин.

По его словам, победителем конкурса стал проект строительства спортивного центра в Чульмане.

"Около 100 специалистов органов местного самоуправления прошли обучение на курсах повышения квалификации по специальности "Управление проектами". В конкурсе были представлены 18 проектов", — сказал Солодухин.

Кроме того, он отметил, что в столицу региона приехали представители каждого района республики.

"Мероприятий такого масштаба в Якутии еще не проводили. Всего проектному управлению в Якутии за два года планируется обучить свыше тысячи государственных и муниципальных служащих, что является самой масштабной задачей в России в этой сфере", — сообщил Солодухин.

Он добавил, что проект переноса подтапливаемого села Березовка является одним из ключевых для региона.

"В данном проекте будут задействованы органы власти, курирующие жизненно важные отрасли, начиная от строительства до здравоохранения. При помощи инструментов и механизмов проектного управления необходимо эффективно обеспечить координацию деятельности исполнителей работ, своевременно реагировать на риски, наладить коммуникации большой команды проекта и оперативно принимать решения по задачам", — сказал Солодухин.

Муниципальные чиновники проходили обучение проектному управлению в Высшей школе инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия) с 18 по 21 сентября.

С конца прошлого года в республике действует Центральный проектный комитет, который возглавляет глава Якутии Егор Борисов. Комитет занимается внедрением проектного управления на территории региона и курирует 11 проектов.

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