Собянин предложил освободить общественный наземный транспорт от НДС

УЛЬЯНОВСК, 22 сен – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложить освободить от НДС общественный наземный подвижной транспорт в РФ.

"Хотел бы остановиться на ряде конкретных вопросов, поддерживая то, что говорили коллеги, добавить еще несколько проблем, которые требуют нормативного регулирования. Первое — это освобождение от НДС наземного подвижного транспорта. Метро и пригородные перевозки освобождены от НДС, а наземный транспорт при городском заказе не освобождается от НДС", — сказал Собянин на заседании Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

Мэр столицы добавил, что эта позиция уже согласована с Минфином, но требует законодательного регулирования для однозначного трактования.