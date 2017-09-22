Путин: стратегия по развитию транспорта должна учитывать мировые тенденции

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Стратегия развития транспорта в России на ближайшие 10-15 лет должна строиться с учетом мировых тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, необходимо стратегическое видение того, как будут развиваться пассажирские перевозки в нашей стране в перспективе — на среднесрочную и более отдаленную перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, формируются в этом сегменте, (они) и будут определять развитие общественного транспорта на ближайшие 10-15 лет", — сказал он на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

Прежде всего, по словам президента, нужно осваивать более экологичные и экономически выгодные технологии, использовать новые источники энергии, а также распространять беспилотные транспортные средства.

"Сегодня мы видели очень хорошие образцы. Надо только, чтобы их было побольше, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались", — сказал президент.