Путин: стратегия по развитию транспорта должна учитывать мировые тенденции

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Стратегия развития транспорта в России на ближайшие 10-15 лет должна строиться с учетом мировых тенденций, заявил президент РФ Владимир Путин.
Прежде всего, по словам президента, нужно осваивать более экологичные и экономически выгодные технологии, использовать новые источники энергии, а также распространять беспилотные транспортные средства.
"Сегодня мы видели очень хорошие образцы. Надо только, чтобы их было побольше, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались", — сказал президент.