Путин предложил использовать современные технологии на транспорте

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил изучать и тиражировать успешный опыт регионов в использовании современных технологий в сфере пассажирских перевозок, в частности, дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств.

"Отмечу, что современные технологии делают реальным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств. Вот я вчера в "Яндексе" был, можно поздравить их с юбилеем еще раз, вот ребята там, молодые специалисты, разрабатывают очень эффективные современные способы беспилотных транспортных средств и контроля за физическим состоянием водителя", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

"Знаю, что в отдельных регионах такие наработки уже есть. Нужно изучать успешный опыт коллег и тиражировать их, безусловно", — добавил он.