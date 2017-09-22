Общественный транспорт должен быть комфортным и безопасным, заявил Путин

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Современный городской транспорт должен быть комфортным и безопасным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При этом хотел бы вновь подчеркнуть, современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, следовать в удобное время точно по расписанию", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах.

Президент также обратил внимание на то, что остановки должны находиться "в пешей доступности для большинства граждан", которые пользуются общественным транспортом.