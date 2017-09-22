МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. Готовящейся федеральной программой реновации жилья смогут воспользоваться не все регионы России, сообщила в пятницу в эфире телеканала "России 24" глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Я сейчас готовлю проект о реновации по всей России. Далеко не все субъекты РФ смогут воспользоваться этим законом, потому что порядка десятка субъектов еще не завершили программу переселения из аварийного жилья", — сказала она, отметив, что готовящийся проект направлен на то, чтобы аварийный жилищный фонд в регионах не воспроизводился.

Новый проект в отличие от программы, принятой для Москвы, будет предусматривать не только снос, но и реконструкцию домов, подчеркнула Хованская.

В утвержденную летом программу реновации жилья Москвы, вошли 5144 дома, в которых проживают около миллиона человек. До 2032 года за счет бюджета столицы планируется снести примерно 16 миллионов квадратных метров жилья, преимущественно в пятиэтажках, а жителей переселить в новые многоэтажные дома.