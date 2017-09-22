Омбудсмен прокомментировала инцидент с избиением ребенка в Подольске

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Нужно помогать детям в разрешении конфликтов, но нельзя решать их путем применения физической силы, сообщила пресс-служба аппарата областного омбудсмена со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой.

Ранее СМИ сообщили, что учительницу в подмосковном Подольске обвиняют в избиении ребенка. На школьном стадионе возникла потасовка между школьниками, и мать одного из мальчиков, которая была учителем младших классов, якобы ударила обидчика своего сына.

"Взрослые ни при каких обстоятельствах не должны поднимать руку на ребенка – ни на своего, ни на чужого! Действия родительницы совершенно недопустимы, тем более учитывая, что она педагог. Конфликты в детской среде неизбежны. Конечно, нужно помогать в их разрешении, но не таким способом", — сказала Мишонова.

По предварительной информации, в результате словесного конфликта между двумя мальчиками один из них нанес несколько ударов другому. После чего мать пострадавшего избила обидчика сына. В настоящий момент по данному происшествию сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск проводится проверка.