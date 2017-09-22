В Оренбуржье стартовал XVI областной фестиваль рабочего спорта

ОРЕНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Оренбургской области стартовал XVI фестиваль рабочего спорта, в котором

примут участие 400 спортсменов-любителей из восьми городов региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"Занятия физкультурой и спортом — это основа формирования здоровой нации, воспитания характера и силы воли, залог производственных успехов. В Оренбуржье создаются все условия для того, чтобы жители области могли заниматься любимыми видами спорта", — сказал на церемонии открытия губернатор Оренбургской области Юрий Берг, слова которого процитировала пресс-служба.

В программе фестиваля — спортивные соревнования по волейболу, настольному теннису, футболу, шахматам, спортивному туризму и спортивному ориентированию. Торжественное открытие фестиваля состоялось в Орске на стадионе "Юбилейный", уточнили в пресс-службе.

Фестиваль посвящен памяти политика Виктора Черномырдина, который начинал свою трудовую деятельность машинистом технологических насосов на заводе "Орскнефтеоргсинтез".

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