В Новотроицке Оренбургской области открыли корпус начальной школы

ОРЕНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Региональные власти в партнерстве с местными предприятиями реконструировали здание заброшенного детского сада, в котором после строительных работ разместилась начальная школа среднеобразовательной школы номер 17 города Новотроицка Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, в школе будут учиться 200 школьников начальных классов.

"С вводом здания в эксплуатацию у ребят появились новые возможности для занятий спортом — современные баскетбольная и волейбольная площадки, где они смогут совершенствовать свое спортивное мастерство. Это знаменательное событие для сферы образования еще и потому, что еще одно образовательное учреждение Оренбуржья перешло на обучение в одну смену", — сказал на церемонии открытия губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Реконструкцию здания провели Новотроицкий завод хромовых соединений и компания "Нефтестрой", которая выполнила основной объем строительных работ. В пресс-службе добавили, что ремонт длился два с половиной месяца. Корпус оснащен современным оборудованием и системами безопасности.

Другие новости региона читайте здесь >>