"Мосэнерго" и МОЭК готовы к началу отопительного сезона в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Производственные объекты "Мосэнерго" (основной производитель тепла и электроэнергии в Московском регионе) и МОЭК (единая теплоснабжающая организация столицы) подготовлены к началу отопительного сезона. Сроки подключения потребителей к теплоснабжению устанавливает московское правительство, говорится в совместном сообщении компаний.

"В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия", — отмечается в сообщении.

Все технические мероприятия на станциях "Мосэнерго", обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых "Мосэнерго" и МОЭК завершены. Как отмечают в компаниях, тепловырабатывающие объекты располагают резервом тепловой мощности, достаточным для работы в условиях низких температур наружного воздуха.

Сейчас МОЭК завершает работы по обеспечению теплоснабжения существующих и перспективных потребителей на реконструируемой территории завода им. И.А. Лихачева (ЗИЛ) от ТЭЦ-9 и ТЭЦ-8 "Мосэнерго". Проект развития системы теплоснабжения территории предусматривает вывод из эксплуатации ТЭЦ ЗИЛ.

В зоне теплоснабжения МОЭК находится более 70 тысяч зданий, из них около 33 тысяч — жилые дома.