В ЯНАО запустили пилотный проект по ипотеке со сниженной процентной ставкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запустили пилотный проект, цель которого – предоставить жителям региона возможность приобрести жилье на первичном рынке по сниженной процентной ставке, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

"Участники могут взять ипотеку по низкой процентной ставке от 6,25% на весь период действия договора. Самую низкую процентную ставку смогут получить многодетные семьи с тремя и более детьми. Получить господдержку смогут все категории граждан округа до конца этого года. Заявочная кампания стартовала 11 сентября", — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что жители Ямала могут приобрести строящееся и вновь построенное жилье, правами на реализацию которого обладает застройщик.

"Задача решения жилищного вопроса для правительства Ямало-Ненецкого автономного округа – одна из самых важных. Губернатор арктического региона всегда и на заседаниях правительства округа, и в поездках по муниципалитетам подчеркивает приоритетность этого направления. Глава региона Дмитрий Кобылкин крайне внимательно относится к обращениям и предложениям ямальцев по вариантам скорейшего решения этой насущной проблемы", — отмечается в сообщении.

Правительство ЯНАО сообщает, что масштабное строительство, которое идет в округе, уже позволило серьезно повлиять на ситуацию, но власти региона постоянно держат ситуацию под контролем и внедряют в практику новые перспективные проекты.

Ипотечные займы предоставляются региональным оператором – это Ямальская ипотечная компания. Между правительством округа, Единым институтом развития в жилищной сфере – АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" — и его региональным оператором на территории ЯНАО – АО "Ямальская ипотечная компания" — заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве. На реализацию мероприятия в 2017 году будет потрачено 45 миллионов рублей из окружного бюджета, получить ипотечный заем по сниженным процентным ставкам смогут порядка 133 человек, уточняется в релизе.

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