Мария Кравченко из Comedy Woman поддержала конкурсантов "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Артистка популярного юмористического шоу "Comedy Woman" Мария Кравченко приехала поддержать юных бальных танцоров, которые участвуют в проекте "Ты супер! Танцы".
"Помню себя в детстве, когда я мечтала с кем-то познакомиться из "телеэкрана". Поэтому не важно, какой бы плотный рабочий график ни был, я приехала бы к ребятам в любом случае! Очень переживала за эту парочку, когда смотрела выступление за кулисами. У них невероятная энергетика, в своем юном возрасте они – профессионалы!" — сказала Кравченко.
Выступление Жени Старенкова и Насти Аничкиной зрители смогут увидеть в эту субботу в 20.00 на канале НТВ.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.