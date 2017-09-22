Мария Кравченко из Comedy Woman поддержала конкурсантов "Ты супер! Танцы"

Артистка Comedy Woman Мария Кравченко и участники проекта Ты супер! Танцы Анастасия Аничкина и Евгений Старенков

Артистка Comedy Woman Мария Кравченко и участники проекта Ты супер! Танцы Анастасия Аничкина и Евгений Старенков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Артистка популярного юмористического шоу "Comedy Woman" Мария Кравченко приехала поддержать юных бальных танцоров, которые участвуют в проекте "Ты супер! Танцы".

Жене Старенкову и Насте Аничкиной по 11 лет, бальными танцами они занимаются с детства. Оба остались без попечения родителей, обоих воспитывают бабушки. Ребята участвовали в многочисленных российских и международных турнирах по бальным танцам. И покорять проект "Ты супер! Танцы" тоже намерены вместе. А поддержать их приехала комедийная артистка Мария Кравченко. Женя и Настя были очень счастливы лично познакомиться со своим кумиром.

"Помню себя в детстве, когда я мечтала с кем-то познакомиться из "телеэкрана". Поэтому не важно, какой бы плотный рабочий график ни был, я приехала бы к ребятам в любом случае! Очень переживала за эту парочку, когда смотрела выступление за кулисами. У них невероятная энергетика, в своем юном возрасте они – профессионалы!" — сказала Кравченко.

Выступление Жени Старенкова и Насти Аничкиной зрители смогут увидеть в эту субботу в 20.00 на канале НТВ.

© Фото : PR НТВ Евгений Старенков и Анастасия Аничкина во время выступления в рамках проекта "Ты супер! Танцы" © Фото : PR НТВ Евгений Старенков и Анастасия Аничкина во время выступления в рамках проекта "Ты супер! Танцы"

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса — дети, оставшиеся без попечения родителей. Более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности.