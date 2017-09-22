Лебедев призвал решать проблемы инвалидов

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Необходимо решить проблемы неправильного отношения к инвалидам, обеспечить для них доступную среду, а также дать возможность семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал для покупки автомобилей, заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).
"Как мужчина и как депутат я принял для себя единственно правильное решение — я встретился с семьей этой девочки и принес им извинения за свои слова, принес извинения за то, что они невольно втянуты во всю эту очень нелицеприятную историю, а также в их лице принес извинения всем детям с ограниченными возможностями, которые могли подумать, что мои слова каким-то образом могли их оскорбить или обидеть. Извинения были приняты", — сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании в четверг.
Моралисты сейчас будут размахивать руками. Вообще не поняв, о чем я говорю. Лишь бы получить удовольствие от чувства собственной правоты.— Игорь Лебедев (@Russian1972) 12 сентября 2017 г.
"Первое – то отношение к инвалидам. Коллеги по работе, соседи по лестничной клетке порой относятся к инвалидам как к людям другого сорта, но это же в корне неправильно. Второе – доступная среда. Если в Москве еще хоть что-то делается для облегчения жизни и передвижения инвалидов, то, к сожалению, в субъектах порой не делается ничего", — заявил Лебедев.
Он также отметил такую проблему, как компенсация за протезы, которая предусмотрена лишь единожды в год, при том что в некоторых случаях смена протезов требуется несколько раз в год.
Еще одна проблема, выделенная политиком, касается возможности использования материнского капитала семьями с детьми-инвалидами для покупки автомобиля, так как для таких семей, по его словам, "это не роскошь, это действительно средство, необходимое для жизни".
Политик добавил, что в ближайшее время партия внесет соответствующие законодательные инициативы в нижнюю палату парламента, а также призвал коллег-депутатов поддержать их.