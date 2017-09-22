Лебедев призвал решать проблемы инвалидов

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Необходимо решить проблемы неправильного отношения к инвалидам, обеспечить для них доступную среду, а также дать возможность семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал для покупки автомобилей, заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его сообщение ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут". Позже он встретился с матерью ребенка и принес ей свои извинения.

"Как мужчина и как депутат я принял для себя единственно правильное решение — я встретился с семьей этой девочки и принес им извинения за свои слова, принес извинения за то, что они невольно втянуты во всю эту очень нелицеприятную историю, а также в их лице принес извинения всем детям с ограниченными возможностями, которые могли подумать, что мои слова каким-то образом могли их оскорбить или обидеть. Извинения были приняты", — сказал Лебедев, выступая на пленарном заседании в четверг.

Моралисты сейчас будут размахивать руками. Вообще не поняв, о чем я говорю. Лишь бы получить удовольствие от чувства собственной правоты. — Игорь Лебедев (@Russian1972) 12 сентября 2017 г.

Парламентарий подчеркнул, что вся эта история поставила на повестку дня ряд очень важных вопросов, некоторые из которых озвучила мать девочки-инвалида Эльмира Кнутсен.

"Первое – то отношение к инвалидам. Коллеги по работе, соседи по лестничной клетке порой относятся к инвалидам как к людям другого сорта, но это же в корне неправильно. Второе – доступная среда. Если в Москве еще хоть что-то делается для облегчения жизни и передвижения инвалидов, то, к сожалению, в субъектах порой не делается ничего", — заявил Лебедев.

Он также отметил такую проблему, как компенсация за протезы, которая предусмотрена лишь единожды в год, при том что в некоторых случаях смена протезов требуется несколько раз в год.

Еще одна проблема, выделенная политиком, касается возможности использования материнского капитала семьями с детьми-инвалидами для покупки автомобиля, так как для таких семей, по его словам, "это не роскошь, это действительно средство, необходимое для жизни".

"На одном из последних заседаний коллега (первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, КПРФ) Смолин Олег Николаевич поставил вопрос о необходимости создания при председателе Госдумы Совета по делам инвалидов. Фракция ЛДПР полностью поддерживает данную инициативу и от своего имени направит на работу в эту комиссию депутата Селезнева Валерия Сергеевича", — подчеркнул Лебедев.

Политик добавил, что в ближайшее время партия внесет соответствующие законодательные инициативы в нижнюю палату парламента, а также призвал коллег-депутатов поддержать их.