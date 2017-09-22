МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Развитие культуры в российских регионах может остановить отток населения из малых населенных пунктов в города-миллионники, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

По его мнению, культура является главным преимуществом малых городов. Он отметил, что застройка их территории современными объектами не вызывает у людей интереса, так как высотки и комфортные офисы есть и в крупных городах.

"Маленький город интересен, прежде всего, своим историко-культурным наследием, своей патриархальностью, соединением культуры и природы. Это именно то, что может даже привлечь туда новое население, не говоря уже о том, чтобы оставить прежнее", — заявил Рыбаков на заседании третьего Культурного форума регионов России в Общественной палате.

Он уточнил, что современные коммуникации позволяют жителям отдаленных от центра населенных пунктов работать удаленно, однако в большинстве российских регионов нет необходимой для этого инфраструктуры.