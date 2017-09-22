Сенатор заявил о проблеме сокращения числа культурных учреждений в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сокращение числа культурных учреждений в российских регионах является серьезной проблемой, заявил председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

Выступая на заседании третьего Культурного форума регионов России в Общественной палате, он сообщил, что не раз обращался в министерство культуры по поводу тех нормативов, которые должны регулировать количество культурных учреждений на территории страны.

"Условно говоря, библиотека рассчитана на общественность 10 тысяч человек, а что тогда делать городку, где 8 тысяч человек? Значит, там не будет библиотеки. Я сейчас абстрактно говорю, но уже произошло очень серьезное сокращение культурных учреждений", — объяснил Рыбаков.

Он уточнил, что нормативы носят рекомендательный характер, однако большинство губернаторов, по его мнению, не станут их превышать, рискуя выйти за рамки бюджета.