Власти Москвы рассказали, на что потратили деньги в парке "Зарядье"

МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. Власти Москвы рассказали, на что потратили 14 миллиардов рублей при строительстве парка "Зарядье".

"На строительство уникального ландшафтного парка "Зарядье" в центре Москвы из городского бюджета было выделено 14 миллиардов рублей, в том числе, на возведение всех наземных объектов и подземного паркинга было направлено 9,5 миллиардов рублей, мероприятия по благоустройство обошлись еще в 3,69 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

В нем напоминается, что на территории парка построены медиацентр с информационным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство" с детскими классами, флорариумом и ледяной пещерой с постоянно поддерживаемой низкой температурой, а также "парящий мост" и подземный паркинг на 430 машиномест.

Общая площадь капитальных строений парка составляет более 83,5 тысяч квадратных метров, отмечается в сообщении.

Площадь озеленения "Зарядья" составляет 62 тысячи квадратных метров, в парке представлены ландшафты четырех природных зон России с характерным составом почв и растений, указывается в пресс-релизе.

В частности, говорится в нем, в парке высажены 760 крупномерных деревьев, 7 тысяч кустарников, 860 тысяч многолетних и 150 тысяч однолетних растений.

Кроме того, на территории парка проложены 8 километров дорожек, в том числе, 1,8 километра с подогревом, установлены 256 скамеек и 180 опор освещения с 460 прожекторами, добавляется в сообщении.

Ландшафтный парк "Зарядье" открыли вблизи Московского Кремля 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Из-за ажиотажного наплыва посетителей в первые дни работы руководство парка ввело ряд ограничений по его посещению. В частности, вход на территорию парка, смотровую площадку "парящего моста" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. По данным властей столицы, за первую неделю "Зарядье" посетили свыше 250 тысяч человек.