В Заполярье создадут образовательный центр поддержки одаренных детей

МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Региональный образовательный центр поддержки одарённых детей будет создан в Мурманской области для выявления и поддержки талантливой молодежи, сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко на заседании регионального правительства.

Согласно поручению президента России Владимира Путина в регионах должны быть созданы центры выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех".

"Сегодня в регионе сформирована необходимая инфраструктура для системной работы по поддержке юных талантов: во всех муниципальных образованиях созданы координационные центры по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, выстроена система мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей", — отметила Карпенко.

В качестве примера министр привела форумы "Наука 0+", "Шаг в будущее", "Юные инженеры Арктики", детский технопарк "Кванториум". Планируется, что основной формой работы нового регионального образовательного центра поддержки одаренных детей станет проведение профильных и проектных смен по большому спектру направлений. Участники проектных смен будут работать в лабораториях предприятий и научных организаций над собственными научно-исследовательскими проектами под руководством ведущих педагогов, ученых, исследователей и практиков региона.

Региональный образовательный центр предполагается разместить в городе Апатиты на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана. "Определяющим аргументом является концентрация здесь большого числа научно-исследовательских организаций, организаций профессионального образования, промышленного предприятия. Часть программ будет реализовываться в областном центре, что позволит учесть интересы детей из разных районов Мурманской области", – пояснила глава ведомства.

На сегодняшний день министерство образования и науки Мурманской области завершило подготовительную работу по созданию регионального образовательного центра поддержки одарённых детей в Апатитах. В частности, с руководителями Мурманского арктического государственного университета и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов для реализации программ нового образовательного центра.