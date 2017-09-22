Адвокаты требуют разрешить им посещать СИЗО по удостоверениям

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Федеральная палата адвокатов РФ просит Минюст пропускать защитников в следственные изоляторы к клиентам по удостоверениям, а не по паспортам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

"Президент палаты Юрий Пилипенко обратился к заместителю министра юстиции РФ Денису Новаку с просьбой принять необходимые меры во избежание дальнейших нарушений профессиональных прав адвокатов по оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи. Речь идет о дополнительном требовании сотрудников ФСИН предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность адвоката при посещении колоний и СИЗО", — уточнили в пресс-службе.

В ФПА отмечают, что такое требование не соответствует действующему законодательству.

Представители ФСИН, требуя от адвокатов предъявления паспорта, ссылаются на статью 38 закона "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". В ней установлен перечень лиц, осуществляющих контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы и которым не нужно разрешение на посещение СИЗО. Адвокаты в этой статье не указаны.

"Однако адвокаты посещают учреждения ФСИН не в целях контроля за их деятельностью, а в целях оказания квалифицированной юридической помощи своим доверителям, право на защиту которых закреплено Конституцией РФ", — напоминает ФПА.

В обращении указано, что право адвокатов на свидание с подзащитным закреплено в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном кодексах, а также нормой закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в соответствии с которой свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, а истребование у адвоката иных документов запрещается.

"Таким образом, положения действующего законодательства не предусматривают дополнительного предъявления адвокатом каких-либо документов при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторов помимо удостоверения адвоката и ордера", — указывается в обращении.

Также в нем Пилипенко обратил внимание на то, что проблема с истребованием от адвокатов не предусмотренных законом документов не исчерпывается только требованиями предъявить паспорт.

"Продолжают встречаться случаи, когда сотрудники СИЗО отказывают адвокатам в допуске к подзащитным, содержащимся под стражей, мотивируя это отсутствием информации от следствия, дознавателя или суда об участии конкретного адвоката в судопроизводстве в качестве защитника, что также не основано на законе. Адвокаты должны быть наделены правом доступа в СИЗО наравне с сотрудниками ФСБ России, ФСО России, ГФС России, полиции России и прокурорами органов прокуратуры Российской Федерации при осуществлении возложенных на них полномочий", — отмечает президент ФПА.