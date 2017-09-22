В Москве все жилые дома подготовлены к отопительному сезону

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку столицы к зиме: к пуску тепла подготовлены свыше 72,5 тысяч зданий, в том числе весь столичный жилой фонд, сообщили в пятницу в пресс-службе комплекса.

"К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысяч зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд – более 33 тысяч зданий – и объекты социальной сферы — почти 9 тысяч строений", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

К запуску теплоснабжения готово основное оборудование на 16 ТЭЦ "Мосэнерго", 172 тепловые станции и котельные, свыше 10,2 тысячи тепловых пунктов, 495 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысяч километров газовых сетей, 158 высоковольтных подстанций.

Для обеспечения автономного энергоснабжения и оперативного разрешения технологических сбоев, в городских коммунально-инженерных компаниях сформировано 659 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 745 единицами аварийной техники, три мобильные котельные.

Также к работе в осенне-зимний период подготовлены все водопроводные, канализационные, водосточные сети и инженерно-технические сооружения.

"К утилизации снега готовы 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Это позволит обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в сутки. Подготовлены 24,9 тысячи единиц коммунальной и специализированной техники", – отметил Бирюков.

По его словам, все перечисленные меры позволят уверенно пройти отопительный сезон без нарушений в системах энергообеспечения.