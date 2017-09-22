В Госдуму внесли законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о содействии в трудоустройстве инвалидов со стороны органов службы занятости.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу.

"Законопроектом предполагается внесение в закон норм в части: определения особенностей организации занятости инвалидов, предусматривающих инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи и содействия в поиске и сохранении работы, в том числе во взаимодействии с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается предоставлять органами службы занятости такую госуслуги, как сопровождаемое содействие занятости инвалидов для оказания индивидуальной помощи в трудоустройстве и в дальнейшей работе.

Авторы проекта предусмотрели и наделение органов госвласти полномочиями по утверждению порядка оказания сопровождаемого содействия занятости инвалидов, а также по изданию методических рекомендаций, касающихся содействия и помощи в трудоустройстве инвалидов.

"В целях повышения объективности оценки деятельности органов службы занятости по оказанию инвалидам содействия в трудоустройстве законопроектом предусматриваются полномочия Минтруда России по установлению показателей эффективности указанной деятельности и осуществлению ежегодного анализа полученных результатов", — сообщается в документах.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время законодательством определен механизм оценки федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы ограничений жизнедеятельности инвалидов и показанных (противопоказанных) им видов трудовой деятельности. Однако в то же время законодательством не предусмотрена организация последующих активных действий органов службы занятости по определению и реализации дополнительных мер по содействию занятости инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве.

По состоянию на 1 января 2017 года трудовую деятельность осуществляли всего 32% инвалидов трудоспособного возраста, при этом в 2016 году по направлениям органов службы занятости трудоустроено только 15% от числа инвалидов, находящихся в поиске работы, отмечается в пояснительной записке законопроекта.