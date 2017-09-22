"Справедливая Россия" проверит организацию питания в школах по всей стране

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" проведет во всех регионах страны акцию "Школьные столовые под контролем депутатов", в рамках которой эсеры займутся проверкой питания в школах, заявил зампред фракции Михаил Емельянов.

"Президиум центрального совета партии дал четкое поручение всем депутатам "Справедливой России", причем на разных уровнях, как на муниципальном, региональном уровне, так и на государственном, провести проверки школьного питания, организацию школьного питания и сделать выводы и применить меры вплоть до изменения законодательства и региональных нормативных актов. Это социальная акция "Школьные столовые под контролем депутатов", — заявил Емельянов журналистам.