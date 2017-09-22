МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проблему "аптечной" наркомании возможно решить путём более жесткого контроля за целевым использованием медикаментов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в пятницу.
Он отметил, что выдаваемые по рецепту психотропные медицинские препараты нередко используются для кустарного изготовления синтетических наркотиков. "Они могут усиливать эффект привычных наркотиков, купировать "ломку", оказывать собственное специфическое влияние", — сказал Колокольцев.
"В погоне за прибылью отдельные фармацевтические организации, в нарушение установленных правил, обеспечивают легкую доступность медикаментов с психоактивных действием", — сказал Колокольцев, отметив, что такая ситуация несёт в себе серьезные риски для здоровья граждан.
Он подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
"Особое внимание здесь следует уделять тем, кто только начал употреблять наркотики. В этой сфере крайне важно сформировать у граждан мировоззрение, основанное на принципах здорового образа жизни", — сказал Колокольцев, добавив, что это потребует консолидации усилий государственных органов, общественных организаций, представителей традиционных религиозных конфессий.