МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проблему "аптечной" наркомании возможно решить путём более жесткого контроля за целевым использованием медикаментов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в пятницу.

"Должен отметить, что, несмотря на принимаемые меры, проблема так называемой аптечной наркомании сохраняет актуальность. Наша задача — определить комплекс дополнительных мер по контролю за медицинским использованием соответствующих препаратов", — сказал министр в ходе выступления на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Он отметил, что выдаваемые по рецепту психотропные медицинские препараты нередко используются для кустарного изготовления синтетических наркотиков. "Они могут усиливать эффект привычных наркотиков, купировать "ломку", оказывать собственное специфическое влияние", — сказал Колокольцев.

По словам министра, информация о злоупотреблениях медицинскими препаратами поступает, в частности, из Москвы, Ставропольского края, республики Северная Осетия — Алания и ряда других субъектов.

"В погоне за прибылью отдельные фармацевтические организации, в нарушение установленных правил, обеспечивают легкую доступность медикаментов с психоактивных действием", — сказал Колокольцев, отметив, что такая ситуация несёт в себе серьезные риски для здоровья граждан.

Он подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

"Особое внимание здесь следует уделять тем, кто только начал употреблять наркотики. В этой сфере крайне важно сформировать у граждан мировоззрение, основанное на принципах здорового образа жизни", — сказал Колокольцев, добавив, что это потребует консолидации усилий государственных органов, общественных организаций, представителей традиционных религиозных конфессий.