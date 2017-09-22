В метро рассказали, что москвичи чаще всего забывали в подземке в сентябре

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Свыше 400 предметов поступило на склад забытых вещей московского метро с начала учебного года; чаще всего забывчивые горожане оставляли в вагонах портфели, сменную обувь и учебники, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в пятницу.

"Среди забытых вещей большое количество рюкзаков и портфелей. Также пассажиры метро теряли электронные гаджеты, зарядные устройства, кредитные карты", — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, оставленными в метро в этом месяце оказались гитара и прогулочная детская коляска.

В пресс-службе рассказали, что ежедневно сотрудники метро находят от пяти до 15 забытых вещей, которые отправляют на специальный склад и хранят там в течение 6 месяцев. Исключение составляют документы — их сдают дежурной по станции в УВД на Московском метрополитене.