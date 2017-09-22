Рособрнадзор запретил приём студентов в МИТРО

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Рособрнадзор запретил принимать студентов Московскому Институту Телевидения и Радиовещания "Останкино", сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведённых проверок, Рособрнадзор в период с 8 сентября по 21 сентября 2017 запретил приём студентов в Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино" и Первый московский юридический институт.

Кроме того, на основании решения Арбитражного суда ведомство прекратило действие лицензии Института бизнеса, психологии и Управления и Института технологии туризма. Рособрнадзор также приостановил действие лицензий Института экономики и управления в Пятигорске и Нижегородского филиала Университета Российского инновационного образования.

Также госаккркдитации частично лишился Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) "Тюменский индустриальный университет" по специальностям "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" (бакалавриат) и "Экономика и управление" (бакалавриат).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.