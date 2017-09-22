ОП обратится к опеке по делу жительницы Урала, у которой забрали детей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к делу жительницы Урала, у которой после операции по удалению груди забрали приемных детей, заявила РИА Новости член палаты Елена Альшанская.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть жительнице города Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.

"Законодательство носит очень широкий характер и, я думаю, мы попросим органы опеки серьёзнее отнестись к этой ситуации, чтобы не было скоропалительных решений", — сказала Альшанская.

"То, что сейчас мы слышали звучит абсурдно", — добавила она, отметив при этом, что в деталях ситуации нужно дополнительно разобраться, так как пока информация о ней поступает только из СМИ.

"Я очень надеюсь, что такие причины не могут приводить к тому, чтобы изымали детей. К сожалению, огромное количество женщин и увеличивают грудь, и уменьшают её. Это не может быть причиной отобрания детей, безусловно. Тогда нужно нелегальной делать всю систему пластических операций. И уж тем более ведение блогов от имени кого угодно тоже личное дело человека и не имеет отношения к тому хороший он или плохой родитель, как он воспитывай детей", — заявила Альшанская.

Она отметила, что на отобрание детей влияет по законодательству исключительно то, как родители относятся к ним. Эксперт добавила, что только если есть угроза жизни и здоровью ребёнка, он может быть отобран. По мнению Альшанской, это должны быть крайние ситуации, опасные для ребёнка.

"К сожалению, законодательство не объясняет по каким критериям нужно определять угрозы и опасность и нет специалистов, нет периода расследования, который заложен в законодательство, поэтому у нас происходят такие ситуации, когда чисто субъективно органы опеки принимают какие-то решения", — заявила эксперт.

Альшанская подчеркнула, что в органах опеки работают обычные люди, без универсальных навыков, позволяющих разбираться в подобных ситуациях.

"Нет никакого специального образования для специалистов органов опеки. Это очень грустно ситуация, который происходит десятилетиями в нашей стране, и мы много лет говорим о том, что так не должно быть, не должно быть субъективности, когда одни люди решают, могут ли другие люди воспитывать и растить своих детей", — подчеркнула член ОП.

Она добавила, что большинство проблем в приёмных семьях можно решить, и решение об отъеме детей нужно принимать очень аккуратно.

"Должна быть полностью изменена система, которая сегодня принимает решения о судьбе семьи на основании субъективных факторов", — подчеркнула Альшанская.

Член Общественной палаты Диана Гурцкая также считает, что изъятие детей из семьи — крайняя мера, к которой должны прибегать лишь в исключительных случаях. "К сожалению, расплывчатость формулировок даёт возможность злоупотреблять таким правом органам опеки. Сейчас, в рамках исполнения поручения Президента России, Общественная Палата готовит предложения по конкретизации норм, которые четко определят, в каких случаях изъятие детей будет возможно", — добавила она.