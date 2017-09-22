ОП обратится к опеке по делу жительницы Урала, у которой забрали детей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к делу жительницы Урала, у которой после операции по удалению груди забрали приемных детей, заявила РИА Новости член палаты Елена Альшанская.Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.
"Законодательство носит очень широкий характер и, я думаю, мы попросим органы опеки серьёзнее отнестись к этой ситуации, чтобы не было скоропалительных решений", — сказала Альшанская.
"То, что сейчас мы слышали звучит абсурдно", — добавила она, отметив при этом, что в деталях ситуации нужно дополнительно разобраться, так как пока информация о ней поступает только из СМИ.
Она отметила, что на отобрание детей влияет по законодательству исключительно то, как родители относятся к ним. Эксперт добавила, что только если есть угроза жизни и здоровью ребёнка, он может быть отобран. По мнению Альшанской, это должны быть крайние ситуации, опасные для ребёнка.
"К сожалению, законодательство не объясняет по каким критериям нужно определять угрозы и опасность и нет специалистов, нет периода расследования, который заложен в законодательство, поэтому у нас происходят такие ситуации, когда чисто субъективно органы опеки принимают какие-то решения", — заявила эксперт.
Альшанская подчеркнула, что в органах опеки работают обычные люди, без универсальных навыков, позволяющих разбираться в подобных ситуациях.
Она добавила, что большинство проблем в приёмных семьях можно решить, и решение об отъеме детей нужно принимать очень аккуратно.
"Должна быть полностью изменена система, которая сегодня принимает решения о судьбе семьи на основании субъективных факторов", — подчеркнула Альшанская.
Член Общественной палаты Диана Гурцкая также считает, что изъятие детей из семьи — крайняя мера, к которой должны прибегать лишь в исключительных случаях. "К сожалению, расплывчатость формулировок даёт возможность злоупотреблять таким правом органам опеки. Сейчас, в рамках исполнения поручения Президента России, Общественная Палата готовит предложения по конкретизации норм, которые четко определят, в каких случаях изъятие детей будет возможно", — добавила она.