Медведев о вручении госнаград в России, а не в СССР: в 80-х не поверил бы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал в кулуарах российско-финляндского культурного форума, что в 80-х годах он не поверил бы, узнав, что будет вручать высшую награду страны в Российской Федерации, а не в СССР.

В четверг Медведев наградил правоведа Георгия Толстого, преподававшего главе кабмина в студенческие годы, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Если бы мне в 85 году, когда Юрий Кириллович у меня спецкурс читал, кто-нибудь сказал, что через много лет я буду вручать высшую награду нашей страны, которая к тому времени будет называться Российская Федерация, Юрию Кирилловичу Толстому — я бы в это никогда не поверил, мне бы показалось, что это бред сумасшедшего. Но это так", — сказал Медведев, вручая награду юристу, профессору СПБГУ Георгию Толстому (он же Юрий неофициально — ред.)

Георгий Толстой — советский и российский правовед, профессор юридического факультета кафедры гражданского права СПбГУ, академик РАН (2003), лауреат премии "Юрист года-2012". Автор более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг. Толстой уже имеет Орден за заслуги перед Отечеством III, IV степеней, медаль Анатолия Кони, почетное звание заслуженного деятеля науки РФ и другие.