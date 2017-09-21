Трансформация вузов повысит их эффективность, считают в минобразования

КАЛИНИНГРАД, 21 сен — РИА Новости. Трансформация университетов позволит им стать эффективными в подготовке студентов и входить в мировые рейтинги, сказала журналистам в пятницу заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.

В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде в четверг открылся XXI семинар-конференция проекта "5-100". Это ежеквартальный форум, ставший признанной площадкой для взаимодействия специалистов в области повышения мировой конкурентоспособности вузов. Основными темами семинара в этот раз стали сетевое взаимодействие университетов, редизайн образования, международные магистерские программы и летние школы, инновационный и научный потенциал российских вузов.

"Для того чтобы быть эффективным и входить в мировые рейтинги, надо выполнять несколько мероприятий, одно из них — это трансформация университетов. Если университет не меняется, не становится более эффективным в подготовке и в своей деятельности, то он не может вступить в конкуренцию на глобальном рынке образования", — сказала Огородова.

Она отметила, что университеты должны увидеть, как вести кадровую политику, как организовать эффективный научно-исследовательский процесс, как работать с рынком для того, чтобы тренды, которые задает университет, рынки воспринимали и реализовывали.

Цель проекта "5-100" министерства образования РФ по повышению конкурентоспособности университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров — обеспечить к 2020 году вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов.

Ожидается, что реализация проекта "5-100" позволит продвинуться в модернизации системы высшего образования, научных исследований и разработок, в том числе появится возможность тиражировать значимые эффекты от проекта на всю систему высшего образования в целом.