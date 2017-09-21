В Петербурге открылась выставка World Press Photo

Посетители у стенда с работами фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме. Архивное фото

Посетители у стенда с работами фотокорреспондента МИА Россия сегодня Валерия Мельникова на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Выставка World Press Photo — 2017, в одной из номинаций которой победил фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников, открылась в четверг в Петербурге в арт-пространстве "Лофт Проект Этажи", передает корреспондент РИА Новости.

World Press Photo — престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. На конкурс 2017 года поступило свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. Выставка World Press Photo шестой год подряд проходит в "Лофт Проект Этажи".

"Шестьдесят лет говорить правду — это очень трудно, но она говорится каждый год", — сказал на церемонии открытия член жюри World Press Photo — 2017 Андрей Поликанов.

В номинации "Долгосрочный проект" победил фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников со своей серией работ "Черные Дни Украины", посвящённой войне на Донбассе.

"Эта серия говорит о самой важной стороне этого конфликта, — о мирных жителях, которые оказались вовлечены в военное противостояние и помимо собственной воли продолжают переживать все ужасы и трагедии этой войны", — сказал Мельников.