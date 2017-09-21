Минфин: риски мошенничества не заставят отказаться от европротокола

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Растущие риски мошенничества из-за расширения сферы применения в РФ европротокола — не повод отказываться от упрощенного оформления ДТП, считает курирующий в Минфине страховой рынок замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Да, риски мошенничества повышаются с принятием этого закона, я не буду этого скрывать, но через другие способы мы надеемся эти риски убрать", — сказал он на комитете Госдумы по финансовому рынку, на котором обсуждался законопроект о расширении использования европротокола при оформлении ДТП.

Комитет ранее в четверг одобрил этот законопроект, который, в частности, увеличивает лимиты выплат по европротоколу в регионах с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти — до 500 тысяч рублей, даже без согласия обоих участников аварии, при условии фиксации ДТП специальными средствами.

Моисеев признал, что риски мошенничества при этом возрастут. Однако, по его словам, регулятор и правоохранительные органы принимают целый ряд мер по устранению этих мошенничеств.

"В частности, введение ремонта, а не выплаты денег в качестве основного способа возмещения, на мой взгляд, в значительной степени поможет такое мошенничество сократить", — сказал он.

"При этом, конечно, нельзя говорить о том, что мы, из-за того, что кое-где у нас порой кое-что случается, не должны идти по пути прогресса и оставлять людей ждать часами выезда сотрудников ДПС", — заключил замминистра.