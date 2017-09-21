Региональные министры оценят объективность выдачи медалей в школах

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров образования оценить объективность выдачи медалей выпускникам школ, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Кравцов на Всероссийском совещании ведомства с регионами обсудил итоги кампании ЕГЭ 2017 года и напомнил региональным министрам об их личной ответственности за проведение единого государственного экзамена.

"Он также попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали "За особые успехи в учении", — говорится в сообщении.

Ранее общественный совет при Рособрнадзоре попросил ведомство рассмотреть возможность об учете результатов ЕГЭ при выдаче медалей выпускникам школ.