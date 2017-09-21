В ФАР надеются, что при начислении штрафов больше не будет сбоев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Федерации автовладельцев России (ФАР) надеются, что после решения проблемы с двойной оплатой штрафов действующая система больше не будет давать сбоев, заявил РИА Новости руководитель московского представительства ФАР Сергей Канаев.

Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что приставам удалось решить проблему повторных штрафов, ошибочно начисляемых от лица автоинспекции. Проблема состояла в том, что постановления приходили приставам без автоматической проверки оплаты, сейчас она устранена.

"В данном случае, хотелось бы верить, что система больше сбоев давать не будет. А вот вопрос, почему система существовала с такими сбоями, люди жаловались, и при этом никто ничего не предпринимал?" — сказал Канаев.

Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность отстранен отметил, что федерация пыталась решить этот вопрос с 2014 года, но в ФССП на обращения отвечали, что данный вопрос находится исключительно в компетенции госавтоинспекции.

"Пока им самим сотрудникам не пришли эти штрафы повторно, видимо, никто за это браться не хотел", — полагает Канаев.