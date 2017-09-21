Минздрав: российская вакцина от полиомиелита появится в конце 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Отечественная вакцина от полиомиелита будет зарегистрирована в конце 2018 года, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

"Мы ведем очень большую работу с производителями… Сейчас проводится очень большая работа по локализации, по качеству розлива, а впоследствии и производству вакцины от полиомиелита у нас в стране. К концу 2018 года будет зарегистрирована отечественная вакцина, которую разрабатывает институт имени Чумакова (Федеральный научный центр исследования и разработки иммунологических препаратов имени М.П. Чумакова)", — сказал он.

Краевой выразил надежду на то, что дефицит инактивированной вакцины от полиомиелита, который наблюдается в России, как и в других странах мира, будет ликвидирован в январе-феврале 2018 года.

"В конце августа были заключены контракты на поставки вакцины, уже в сентябре пойдут вакцины, и мы полностью ликвидируем дефицит до января-февраля следующего года", — отметил он.

Полиомиелит — спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном, заболевание протекает бессимптомно, но иногда случается так, что полиовирус проникает в центральную нервную систему, что приводит к параличу или даже смерти больного.

Полиомиелит относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний. Вирус поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен.