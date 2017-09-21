Махачкала отметит 160-летний юбилей двухдневными празднествами

МАХАЧКАЛА, 21 сен – РИА Новости. Столица Дагестана отметит свой 160-летний юбилей двухдневными празднествами – 23 и 24 сентября: горожан ждет уникальное аэрошоу, выступления канатоходцев, ежегодный фестиваль "Цамаури" и национальные подворья, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Махачкала 23 и 24 сентября отпразднует свое 160-летие. В этом году городские власти решили отойти от привычных стереотипов и подарить горожанам и гостям столицы незабываемый праздник. В эти дни будет задействовано порядка 15 площадок, на которых пройдет несколько десятков мероприятий", — рассказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы города Запира Алхасова, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям благоустроены парки и скверы, определенные работы проведены дорожными службами и ЖКХ.

"В этот день будут открыты национальные подворья, где гости столицы и горожане смогут ознакомиться с национальной традиционной культурой народов Дагестана. В рамках юбилея в Махачкале пройдет фестиваль "Цамаури". На Родопском бульваре, от Аварского до Кумыкского театра, также пройдут праздничные мероприятия: шоу канатоходцев, детские аниматоры, концертные программы. Горожан и гостей столицы ожидает и настоящее авиашоу", — рассказал Алхалов.

По данным мэрии, в дни празднеств в новом сквере в Редукторном поселке Махачкалы состоится открытие памятника героям России, уроженцам города-побратима Махачкалы – Ярославля, которые погибли при исполнении служебного долга в 1999 году.

"Это дань уважения нашего города, нашей республики этим ребятам, их семьям, той службе, которую они несли. Символично, что мы с Ярославлем являемся городами-побратимами. И в Ярославе есть монумент нашему земляку, дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану, которым мы очень гордимся", – добавил Алхасов.