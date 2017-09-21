В Минздраве не намерены принуждать родителей вакцинировать детей от гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения России не намерено принуждать родителей к вакцинации детей от гриппа, сообщил журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

"Вопрос о том, чтобы принудительно заставлять родителей делать прививки (детям), не стоит, и такой вопрос в министерстве здравоохранения даже не рассматривается",- сказал замглавы ведомства.

Тем не менее, по оценке Краевого, отказ от вакцинации детей от гриппа может привести к негативным последствиям в виде вспышек заболевания, например, в детсадах. "Если один непривитый ребенок придет в детский сад и окажется инфицирован, то (вспышка гриппа) может полыхнуть как пожар в сухую летнюю погоду",- отметил он.

Краевой добавил также, что в целях вакцинации в 2017 году за счет федерального бюджета закуплено около 58 миллионов доз вакцин, в том числе около 17 миллионов доз для детей.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, уже привились от гриппа за счёт средств федерального бюджета более 14 миллионов россиян, в том числе 3,4 миллиона детей и более 25 тысяч беременных женщин.