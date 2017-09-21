В Совфеде уверены, что спецслужбы справятся с "телефонными террористами"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Телефонные террористы" будут выявлены, хотя это и непросто, заявил журналистам первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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С 10 сентября по всей России продолжается вал звонков о "минировании" вокзалов, торговых комплексов, жилых домов, административных зданий, других объектов. Ни один из этих звонков не получил подтверждения.

"Абсолютно правильно, что все они проверяются — по-иному и быть не может, ибо никто со стопроцентной уверенностью не может утверждать, что в данном конкретном случае речь идет о ложной тревоге", — сказал законодатель журналистам.

Парламентарий допускает, что скоро звонки сойдут на нет, при этом, подчеркивает он, работа соответствующих служб по выявлению тех, кто стоял за этими звонками, продолжится.

"Понятно, что торопить здесь никого не надо. Это политики, выдвигая свои версии, могут выступать с предположениями. Спецслужбы в своих выводах опираются только на факты, а их сбор и анализ требует времени", — добавил Клинцевич.

"Но в конечном итоге ответ на вопрос, кто инициировал звонки и с какой целью, задействованы ли в этом спецслужбы каких-либо государств или кто-то иной, должен быть получен и доложен обществу. Полагаю, что наши спецслужбы справятся", — заключил политик.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего "минированию" в стране уже подверглись почти тысяча объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещена в России