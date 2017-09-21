Эксперт: наибольшую роль в снижении смертности играют меры профилактики

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Наибольшую роль в снижении смертности играют профилактические меры, сказал главный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Суммарно опыт всех стран показал, что главное в снижении смертности происходит за счет внедрения профилактических мер — это 56%, и только 39% — это результат лечебно-диагностического комплекса", — сказал Бойцов на конгрессе кардиологов.

Он отметил, что в России большой резерв для снижения смертности остается в возможности повышения уровня акцизов на алкогольные напитки. При этом изменились факторы риска, влияющие на смертность.

"На первую позицию вышло не артериальное давление, не холестерин, а ожирение. На вторую позицию вышло повышенное значение частоты сердечных сокращений — больше 80", – добавил Бойцов.