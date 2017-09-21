В России число происшествий на воде сократилось вдвое за три года

КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Число несчастных случаев на воде сократилось в России вдвое за три года, сообщил в четверг глава МЧС Владимир Пучков.

"МЧС усилило профилактическую работу по предупреждению происшествий на воде. Благодаря этому, за три года количество несчастных случаев на водных объектах сократилось в два раза", — сказал он журналистам во время посещения центра Госинспекции по маломерным судам в Казани.

При этом он отметил, что в Татарстане число происшествий сократилось на треть за год.

"Мы будем наращивать потенциал", — подчеркнул глава МЧС.