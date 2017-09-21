Единая служба скорой медицинской помощи может появиться в МО в сентябре

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Единая служба скорой медицинской помощи с единым центром управления может заработать в МО до конца сентября, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в четверг на заседании Мособлдумы.

"В правительстве подписывается распоряжение, я думаю, что к концу этого месяца у нас будет создана единая служба скорой медицинской помощи, с единым центром управления, информатизационным пространством, которое уже есть на базе Красногорска, что позволяет контролировать каждую машину в системе онлайн", — сказал Марков, представляя доклад по программе здравоохранения Подмосковья на 2014-2020 годы.