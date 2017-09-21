Снижение смертности в России замедлилось в последние годы, сообщил эксперт

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тренд на снижение смертности в России в настоящее время замедлился, рассказал главный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов на конгрессе кардиологов.

Он отметил, что рост смертности в России, вопреки сложившемуся мнению, начался не в 90-х годах, а еще в 1960-х, но тогда эта тенденция не была стой явной.

"В сравнении с другими странами, в том числе западно-европейскими и северо-американскими, в этот период разница между уровнями смертности была небольшой… Только потом (с начала 2000-х — ред.) мы получили устойчивый и небыстрый тренд на снижение смертности. Если говорить о мужчинах, то уровень смертности на настоящий момент времени стал сопоставим с началом 60-х, у женщин ситуация выглядит гораздо лучше", — сказал Бойцов, отметив, что это стало возможным благодаря росту благосостояния населения, повышению качества и доступности медпомощи и снижению распространенности факторов риска.

По его словам, в России наблюдается очень высокая вариабельность показателей смертности в различных регионах. Например, это показатель более чем в два раза отличается между Москвой и ее близким соседом — Тверской областью.

"За четыре последних года снижение смертности затормозилось… до сих пор уровень смертности у нас чрезвычайно высок, он выше, чем в старых странах Евросоюза на 119%", — сказал Бойцов.