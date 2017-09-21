Снижение смертности в России замедлилось в последние годы, сообщил эксперт

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Тренд на снижение смертности в России в настоящее время замедлился, рассказал главный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов на конгрессе кардиологов.
"В сравнении с другими странами, в том числе западно-европейскими и северо-американскими, в этот период разница между уровнями смертности была небольшой… Только потом (с начала 2000-х — ред.) мы получили устойчивый и небыстрый тренд на снижение смертности. Если говорить о мужчинах, то уровень смертности на настоящий момент времени стал сопоставим с началом 60-х, у женщин ситуация выглядит гораздо лучше", — сказал Бойцов, отметив, что это стало возможным благодаря росту благосостояния населения, повышению качества и доступности медпомощи и снижению распространенности факторов риска.
"За четыре последних года снижение смертности затормозилось… до сих пор уровень смертности у нас чрезвычайно высок, он выше, чем в старых странах Евросоюза на 119%", — сказал Бойцов.