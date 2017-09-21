В России все больше работодателей готовы принимать студентов на стажировку

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мониторинг проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки" и Центра мониторинга развития промышленности показал, что количество работодателей, готовых принимать студентов на стажировки, за год выросло на 5% — до 90%, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.
По словам координатора проекта движения, директора Центра мониторинга развития промышленности Ильи Семина, в условиях появления новых технологий в промышленности дефицит кадров не уменьшается, "поэтому все большее количество работодателей осознаёт, что необходимо активнее сотрудничать с образовательными учреждениями и готовить кадры ещё со студенческой скамьи".
"Отрадно, что такие инвестиции в "человеческий капитал" и ставка на молодёжь для многих компаний постепенно становится важнейшей частью кадровой политики", — цитирует пресс-служба движения слова Семина.
"Это в том числе может быть связано с принятыми изменениями Налогового кодекса, согласно которым предприятия смогут относить затраты на подготовку рабочих кадров на уменьшение налогооблагаемой базы по исчислению налога на прибыль. Ранее подобные мероприятия финансировались предприятиями из чистой прибыли, и эти средства облагались налогом на прибыль в размере 20%", — говорится в материале.