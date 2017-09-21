В России все больше работодателей готовы принимать студентов на стажировку

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мониторинг проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки" и Центра мониторинга развития промышленности показал, что количество работодателей, готовых принимать студентов на стажировки, за год выросло на 5% — до 90%, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

"90% компаний готовы обеспечить прохождение производственной и преддипломной практики студентам на базе своего предприятия. Это показал опрос 500 руководителей промышленных предприятий "Кадровое самочувствие отечественной промышленности". Данный показатель вырос на 5% относительно предыдущего года", — говорится в сообщении.

По словам координатора проекта движения, директора Центра мониторинга развития промышленности Ильи Семина, в условиях появления новых технологий в промышленности дефицит кадров не уменьшается, "поэтому все большее количество работодателей осознаёт, что необходимо активнее сотрудничать с образовательными учреждениями и готовить кадры ещё со студенческой скамьи".

"Отрадно, что такие инвестиции в "человеческий капитал" и ставка на молодёжь для многих компаний постепенно становится важнейшей частью кадровой политики", — цитирует пресс-служба движения слова Семина.

Мониторинг также показал, что 45% предприятий готовы предоставить своих специалистов для проведения теоретических занятий в образовательных организациях (против 29% в прошлом году). Кроме того, в текущем году на 7% увеличилось количество промышленников, готовых содействовать улучшению материально-технической базы образовательной организации (сейчас эта цифра составляет 18%).

"Это в том числе может быть связано с принятыми изменениями Налогового кодекса, согласно которым предприятия смогут относить затраты на подготовку рабочих кадров на уменьшение налогооблагаемой базы по исчислению налога на прибыль. Ранее подобные мероприятия финансировались предприятиями из чистой прибыли, и эти средства облагались налогом на прибыль в размере 20%", — говорится в материале.