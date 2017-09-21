Кабмин предложил штрафовать недобросовестных управленцев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 350 тысяч рублей для недобросовестных управленцев многоквартирными домами.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг.

"Законопроектом вводится отдельный состав административного правонарушения — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований", — говорится в тексте законопроекта.

Для должностных лиц, нарушающих соответствующую норму, предусмотрены штрафы в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. Для индивидуальных предпринимателей — от 300 тысяч рублей до 350 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет. Для юридических лиц — от 300 тысяч рублей до 350 тысяч рублей.

При этом исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований будет установлен в положении о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденном постановлением правительства.

Кроме того, предполагается, что дела об административных правонарушениях по статьям "Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" и "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии" КоАП рассматриваются органами исполнительной власти регионов РФ, осуществляющими государственный жилищный надзор.

"Внесение соответствующих изменений обусловлено необходимостью принятия оперативных мер реагирования на совершение лицензиатом нарушений лицензионных требований, в том числе грубого нарушения лицензионных требований, что невозможно достигнуть в рамках существующей процедуры привлечения к административной ответственности в рамках лицензионного контроля в судебном порядке", — отмечают авторы законодательной инициативы.