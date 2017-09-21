Кабмин предложил штрафовать недобросовестных управленцев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 350 тысяч рублей для недобросовестных управленцев многоквартирными домами.
Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг.
"Законопроектом вводится отдельный состав административного правонарушения — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований", — говорится в тексте законопроекта.
При этом исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований будет установлен в положении о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденном постановлением правительства.
"Внесение соответствующих изменений обусловлено необходимостью принятия оперативных мер реагирования на совершение лицензиатом нарушений лицензионных требований, в том числе грубого нарушения лицензионных требований, что невозможно достигнуть в рамках существующей процедуры привлечения к административной ответственности в рамках лицензионного контроля в судебном порядке", — отмечают авторы законодательной инициативы.