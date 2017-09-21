Владимирская область потратит еще 35,3 млн рублей на соцобеспечение

ВЛАДИМИР, 21 сен — РИА Новости. Более 35,3 миллиона рублей, поступивших в бюджет Владимирской области из федерального бюджета, будут потрачены на обеспечение лекарствами федеральных льготников и ежемесячные выплаты многодетным семьям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного Законодательного собрания.

Соответствующие изменения в областной бюджет утвердили на заседании депутаты регионального парламента.

"Из федерального бюджета в область поступило 35,3 миллиона рублей. Средства пойдут на лекарственное обеспечение федеральных категорий льготников (19 миллионов рублей) и на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего или последующих детей до достижения ими возраста трех лет (16,3 миллиона рублей)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за счет перераспределения дополнительные средства выделены на реконструкцию водозаборных сооружений Суздаля, строительство котельных в Камешково, поселке Городищи Петушинского района и в селе Шихобалово Юрьев-Польского района.

Кроме того, депутаты усовершенствовали механизм предоставления многодетным семьям строительной древесины.

"Нововведения призваны поставить барьер на пути перекупщиков леса. Отныне порядок заключения договоров на куплю-продажу будет устанавливать департамент лесного хозяйства области. Сама форма договора не изменится, так как она утверждена постановлением правительства РФ, но планируется предоставление заявителем дополнительных документов, за счет чего будет усилен контроль", — пояснил представитель пресс-службы.