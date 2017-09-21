В Бурятии объяснили попадание Улан-Удэ в рейтинг грязных городов

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Столица Бурятии Улан-Удэ ежегодно попадает в топы самых загрязненных городов России из-за котлов и печей частного сектора и небольших котельных, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве природных ресурсов республики.

Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщила газета "Известия" со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды России". В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

"В Улан-Удэ наблюдается превышение максимально-разовой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Это обусловлено превышением ПДК по бензапирену в период отопительного сезона. В связи с этим Улан-Удэ ежегодно попадает в 30 "грязных" городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха… Основными источниками поступления бензапирена в воздушный бассейн являются автономные источники теплоснабжения – котлы и печи частного сектора, небольшие котельные, работающие на угле в период отопительного сезона", — говорится в сообщении минприроды Бурятии.

В ведомстве отметили, что расположение столицы Бурятии в межгорной впадине затрудняет циркуляцию воздуха, приводит к накоплению загрязняющих веществ. Ученые Института прикладной экологии и гигиены из Санкт-Петербурга в рамках разработки системы сводных расчетов загрязнения атмосферы Улан-Удэ пришли к выводу, что выбросы крупных предприятий не создают повышенные концентрации бензапирена.

В министерстве сообщили, что наиболее оптимальным способом снижения выбросов является централизация отопления. До 2020 года в республике запланирована серия мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения в разных поселках. Также среди населения проводится агитация по отказу от сжигания угля в пользу более экологичных пеллет и газа.

Согласно рейтингу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

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Отмечается, что в России общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет. Так, по данным доклада, в 2016 году в воздух попало 31617,1 тысячи тонн вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. Из них 55%, что составляет 17349,3 тысячи тонн, — от предприятий.

В Роспотребнадзоре пояснили, что причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, применение устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Ошибки в планировке и застройке населенных пунктов также отражаются на здоровье населения — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.