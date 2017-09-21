В Бурятии объяснили попадание Улан-Удэ в рейтинг грязных городов

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Столица Бурятии Улан-Удэ ежегодно попадает в топы самых загрязненных городов России из-за котлов и печей частного сектора и небольших котельных, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве природных ресурсов республики.
Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщила газета "Известия" со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды России". В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
"В Улан-Удэ наблюдается превышение максимально-разовой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Это обусловлено превышением ПДК по бензапирену в период отопительного сезона. В связи с этим Улан-Удэ ежегодно попадает в 30 "грязных" городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха… Основными источниками поступления бензапирена в воздушный бассейн являются автономные источники теплоснабжения – котлы и печи частного сектора, небольшие котельные, работающие на угле в период отопительного сезона", — говорится в сообщении минприроды Бурятии.
В министерстве сообщили, что наиболее оптимальным способом снижения выбросов является централизация отопления. До 2020 года в республике запланирована серия мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения в разных поселках. Также среди населения проводится агитация по отказу от сжигания угля в пользу более экологичных пеллет и газа.
12.1%Проблем не вижу, у нас чистый воздух
33.3%Возможно есть проблемы, но я не обладаю достаточной информацией
23.5%В моем городе много промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу
31.1%Я живу в мегаполисе, приходится мириться с неизбежными проблемами
В Роспотребнадзоре пояснили, что причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, применение устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Ошибки в планировке и застройке населенных пунктов также отражаются на здоровье населения — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.