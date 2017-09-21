В Приморье объяснили документ об эвакуации из приграничного с КНДР района

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Документ с распоряжениями о готовности к эвакуации в Приморье регламентирует порядок проведения учений на случай ЧС в регионе, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

В четверг в интернете неизвестные разместили скриншот документа, в котором указан ряд распоряжений якобы от властей, в том числе главе Хасанского района, который находится на границе с КНДР, — спланировать и быть готовым провести эвакуацию населения. В администрации района заявили, что эвакуации не планируется, в районе "все тихо".

"В Приморье регулярно проходят учения, на которых отрабатывается тактика и механизмы при возникновении любых угроз. Проведение таких учений – обычная плановая работа. Мы должны быть готовы к любой внештатной ситуации. Будь это землетрясение, наводнение или, например, радиационная угроза из-за аварии, которая может произойти на радиационно-опасных объектах соседних государств", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данным блоком работы занимается комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Специалистами всех ведомств по своим направлениям отрабатываются все возможные внештатные ситуации. Наша задача – разработать четкий алгоритм действий при любой ситуации. Плановые учения – это часть нашей постоянной работы", – отметил представитель краевой администрации.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.